Kourtney Kardashian et Travis Barker déchaînent les rumeurs d’une éventuelle grossesse

La femme d’affaires portait un ventre prononcé déclenchant une vague de spéculations.

En chemin sur le tapis rouge des Oscars 2022, Kourtney Kardashian et Travis Barker ont monopolisé la vedette en jouant dans plusieurs moments torrides et en suscitant des soupçons sur une éventuelle grossesse.

La femme d’affaires est arrivée à l’événement vêtue d’une robe noire, avec son fiancé, qui faisait partie de la cérémonie en tant que membre du Band of Stars.

Certains utilisateurs du réseau social ont remarqué que la star de ‘Keeping Up With the Kardashians’ portait un ventre prononcé, déclenchant une vague de spéculations.

Il y a quelques semaines, dans le dernier aperçu de la nouvelle émission de télé-réalité de la famille la plus populaire à la télévision, Kourtney Kardashian révélait qu’elle tentait de tomber enceinte depuis des mois avec le musicien.

Après la polémique mettant en vedette Will Smith et Chris Rock, les fans de Kourtney Kardashian ont plaisanté et souligné que le fait était un écran de fumée pour cacher la grossesse.

Le couple souhaite agrandir la famille avec un nouveau membre qui rejoindrait les cinq enfants qu’ils ont tous les deux, produit de leurs précédentes relations.