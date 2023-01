Kolo Touré viré par un club anglais

L’ancien défenseur international ivoirien Kolo Touré, 41 ans, n’est plus l’entraîneur du Wigan Athletic, moins de deux mois après avoir pris la tête du club.

Le technicien ivoirien a laissé le club 24e et lanterne rouge du classement Championship (deuxième division anglaise). En neuf matches à la tête de l’équipe, il n’a remporté aucune victoire. Embauché le 29 novembre, Kolo Touré n’a pas réussi à hisser l’équipe du bas du tableau. Le club l’a viré via un message publié sur son site officiel. Une décision que le responsable du club a confirmé.

«Tout d’abord, je voudrais remercier Kolo pour ses efforts pendant son séjour au club. Les résultats, malheureusement, n’étaient pas ceux que nous aurions souhaités. Et aussi dure que soit la décision, le conseil d’administration a estimé qu’il était nécessaire de nous permettre d’avoir encore la chance de maintenir le championnat la saison prochaine», a souligné le directeur général de Wigan, Malachy Branningan, à The Guardian, sans même indiquer ou désigner un successeur par intérim.

«Nous savons que cette période de l’année est cruciale pour tout club de football, et nous ne dérogeons pas à la règle. Nous travaillerons rapidement et efficacement pour nous assurer que la bonne personne est nommée pour gérer Wigan Athletic. L’objectif sera de rester en Championnat, cette saison et la suivante», a détaillé Branningann, tournant la page des débuts de Kolo Touré comme entraîneur d’une équipe du club.

Rappelons que Kolo Touré avait déjà été adjoint chez les moins de 23 ans de Côte d’Ivoire et Brendan Rodgers, à Leicester City, poste qu’il a quitté pour sa première expérience en solo, qui s’est achevée aujourd’hui, trois ans et demi avant l’échéance initialement fixée.

Wigan Athletic can confirm that they have parted company with First Team Manager, Kolo Touré.#wafc 🔵⚪️ #BELIEVE

— Wigan Athletic (@LaticsOfficial) January 26, 2023