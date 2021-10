Koffi Olomidé jugé en appel pour agressions sexuelles sur quatre de ses danseuses

L’attaquant polonais a une excellente préparation soutenue en grande partie par les connaissances et l’implication de sa femme.

Robert Lewandowski est l’un des attaquants les plus redoutés d’Europe et candidat au prochain Ballon d’Or. L’attaquant du Bayern est une machine à marquer des buts (il en compte 14 en 11 matchs entre Bundesliga et Ligue des champions cette saison) et sa performance est plus qu’évidente, mais en plus d’une préparation exigeante, parmi les secrets de l’attaquant se trouve sa femme Anna Lewandowska, celui en charge de s’assurer que la nutrition du joueur est adéquate pour continuer au plus haut niveau à 33 ans.

Anna a un diplôme en éducation physique et est spécialiste en nutrition, un aspect qui a servi à Lewandowski pour compléter ses entraînements jusqu’à atteindre un niveau physique optimal.

Dans son plan, et grâce à sa femme, il a inclus du jus de betterave et une abondance de poisson frais dans son quotidien, des aliments qui sont combinés avec des légumes et des épices totalement frais tout en essayant d’éviter les produits contenant du lactose.

«Le plus important, c’est l’entraînement et la nutrition. On s’abstient de lactose et de farine de blé. Il s’agit d’utiliser des aliments de qualité», a expliqué la jeune femme à Bild.

«Crêpes, brownies , spaghettis de légumes, crèmes… On aime aussi manger du poisson de grande qualité. Parfois après les entraînements, on boit du jus de betterave à la cannelle ou au poivre de cayenne», a- t-il poursuivi.

De plus, comme révélé il y a des mois, ils ne mangent pas d’aliments frits ou de restauration rapide. «Nous mangeons des glucides et des protéines séparément. De plus, uniquement des aliments bons et sans lactose. L’une des choses les plus importantes est que nous ne mangeons pas d’aliments frits, et nous ne mangeons pas non plus de fast-food.»

Experte en arts martiaux et femme d’affaires prospère

Anna a grandi dans une maison où l’art était partout. Son père était directeur de la photographie et sa mère créatrice de mode. D’innombrables projets ont erré dans la tête de Lewandowska, mais au lieu de suivre les traces de l’un de ses parents, comme elle le pensait autrefois, elle est devenue une athlète, une athlète à succès aussi.

Il s’est consacré au karaté, et a remporté un total de 38 médailles dans des tournois mondiaux, européens et polonais. Mais après sa retraite, elle est restée liée au sport et est devenue une femme d’affaires prospère.

La Polonaise, star dans son pays natal, dirige six entreprises avec plus de 100 employés et compte plus de 3,5 millions de followers sur Instagram, où elle revendique souvent un mode de vie sain basé sur une bonne alimentation et la pratique de l’exercice au quotidien. Comme si cela ne suffisait pas, il a écrit plusieurs livres où il raconte certains de ses secrets sur son mode de vie.

Ils se sont rencontrés dans un camp sportif

Le couple s’est rencontré en 2007, lorsqu’ils se sont rencontrés dans un camp sportif. Robert commençait à émerger en Pologne, bien qu’il n’ait pas encore atteint la première division, et Anna pratiquait le karaté, un détail qui a surpris l’attaquant et pendant un moment il a douté que ce soit vrai.

Ils ont commencé une relation et en 2011, ils se sont fiancés aux Maldives, bien qu’ils ne célébreraient leur mariage que deux ans plus tard. Aujourd’hui, ils peuvent se vanter que leur histoire d’amour est l’une des plus établies de la scène footballistique et ils ont deux filles : Klara et Laura.