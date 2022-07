Klopp lâche la vérité : «Sadio Mané a quitté Liverpool parce que…»

Dans une interview pour Sky Sports, Klopp a avoué que l’histoire n’était pas trop complexe. Sadio Mané a simplement demandé de partir. Et, compte tenu de la situation contractuelle de Sadio (il ne lui restait plus qu’une année), ils n’avaient pas d’autre choix que de réagir à la demande du désormais joueur du Bayern Munich.

«Parfois vous faites exactement ce que vous voulez et parfois vous devez réagir à une situation comme lorsque Sadio nous a dit qu’il voulait partir (vers un autre club). Nous devions le remplacer, c’est un grand joueur. Heureusement, nous avons pu le faire avant avec Luis (Diaz) et maintenant avec Darwin (Nunez). Fabio (Carvalho) est un joueur très excitant.»

Bien sûr, Mané va leur manquer, mais ça continue. Et les sentiments sont très positifs en pré-saison : «Nous savons à quel point Sadio est bon. Nous allons nous rendre compte à quel point il a été bon pour nous dans certains moments, parce qu’il y avait des ‘moments Sadio’ où personne ne pouvait le faire comme lui».

Il a également confiance en Diogo Jota et Bobby Firmino. «Diogo Jota est arrivé et Diogo a fait des choses incroyables pour nous. Bobby Firmino n’a probablement pas eu la saison que nous attendions à cause des blessures. Cependant, il est de retour à l’entraînement, à 100 %. C’est un joueur de classe mondiale.»

Mané est parti, mais ils ont Mohamed Salah, Luis Díaz, Darwin Núñez, Diogo Jota et Bobby Firmino. Et même si la défaite est toujours douloureuse, ce n’est pas comme s’ils avaient une équipe courte. L’objectif sera de revenir se battre pour tous les titres pour lesquels ils sont en compétition.