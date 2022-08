Klopp lâche la vérité : «Je le jure. Sadio Mané nous manque mais je…»

Sadio Mané, 30 ans, a été un élément crucial de l’équipe de Liverpool de Klopp au fil des ans. Il marqué 120 buts et a délivré 48 assistances en 260 apparitions.

Il a mis fin à son séjour de six ans à Anfield le 1er juillet en se dirigeant vers le Bayern Munich dans un accord d’environ 35 millions de livres sterling. La star sénégalaise a signé un contrat de trois ans avec les Bavarois.

Le patron des Reds, Klopp, s’est exprimé sur le transfert, faisant allusion à l’estime qu’il porte à Mané (via AnfieldWatch).

«Vous dites merci avec le plus grand respect qui soit. Je ne pourrais pas avoir plus de respect pour Sadio, quel joueur il est et je lui souhaite le meilleur. Il va jouer pendant des lustres, jusqu’à 38 ou 39 ans avec son corps – c’est absolument fou.»

Le coach allemand a ensuite abordé le fait que les changements sont parfois nécessaires. Ainsi, il ajoute: «Le Bayern a obtenu un très bon joueur mais nous l’avons eu pendant 6 ans donc c’est bien. Tout cela a montré que ce genre de transferts peut fonctionner comme ça – c’est tout à fait normal que parfois dans les relations que des changements soient nécessaires.»

L’ancien manager du Borussia Dortmund a conclu en disant que même si Mane va manquer, il est bien avec la situation. Il déclare : «Sadio le voulait et nous avons réagi et maintenant nous essayons tous les deux d’en tirer le meilleur parti. Je suis vraiment bien avec cette situation, même s’il va nous manquer d’un point de vue sportif et en tant que personne, je suis bien parce que c’est comme ça que la vie est.»

Sadio Mané est une légende de Liverpool

Sadio Mane a été l’un des catalyseurs de la récente ère de succès de Liverpool au cours de laquelle ils ont remporté tous les trophées proposés. La star sénégalaise est arrivée à Anfield en 2015 en provenance de Southampton pour 37,8 millions de livres sterling et a certainement été à la hauteur de son prix.

Il a gravé quelques moments mémorables au cours de son passage à Liverpool. Lors de la saison 2018-19, il a terminé avec le «Soulier d’or de la Premier League».

L’absence du joueur de 30 ans devrait se faire sentir la saison prochain. Néanmoins, Klopp a à sa disposition une nouvelle attaque. C’est à Darwin Nunez (23 ans) et Luis Diaz (25 ans) qu’il appartiendra de se mettre en évidence et d’être à la hauteur.