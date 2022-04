Klay Thompson avoue : «Ce match face aux Suns était difficile mais…»

Sans Draymond Green et Stephen Curry, Klay Thompson a guidé les siens vers la victoire en inscrivant 36 points. Une excellente nouvelle pour les Warriors juste avant le début des playoffs.

«C’était le jour et la nuit. Ce match face aux Suns était difficile mais je sais que je peux tout changer d’un claquement de doigts. Je savais que cette année serait faite de hauts et de bas.

L’autre jour, je me suis dit que ce n’était qu’un match, et que j’allais passer à autre chose. Avant le match, j’avais dit à Kenny Atkinson (assistant) que je sentais que j’allais faire un grand match, et je suis content de l’avoir fait.

Je suis vraiment fier de mon tir, de ma façon de tirer. Quand je vis de grosses soirées, je pense à toutes les journées passées au gymnase, à la salle de musculation. (…)

J’ai juste insisté, et quand je vis des soirées comme celle-ci, c’est pour moi une source de motivation incroyable pour arriver au niveau que je veux atteindre à nouveau. Je sais que je n’y suis pas encore, mais c’est devant moi», se félicite Klay Thompson dans des propos relayés par Basket USA.