Kizz Daniel : le chanteur nigérian sort un nouveau single «Rich Till I Die»

Kizz Daniel, le chanteur afro classique nigérian qui a ravi l’industrie musicale mondiale avec ses chefs-d’œuvre «Buga» et «Cough», a sorti un nouveau single intitulé «Rich Till I Die» aux côtés de sa vidéo sensationnelle.

«Rich Till I Die», une chanson parfaite pour se blottir dans une nouvelle année, a frappé les ondes musicales le vendredi 6 janvier 2023 avec sa sortie sur toutes les plateformes numériques.

Produit par Reward Beatz et coproduit par Blaise Beatz, le single est le reflet parfait du travail acharné, de la diligence, de la résilience et un résumé de son parcours musical jusqu’à présent.

Ce somptueux cocktail musical met l’artiste bien fait et doué dans un état de reconnaissance, notamment visible à travers des paroles enchâssées dans des proverbes et dictons sages tout au long d’un son délicieux dont le refrain n’est rien de moins qu’une prière.

Donnant vie à cette affiche afropop, réalisateur vidéo sensationnel, TG Omori a apposé sa signature sur les visuels de RTID. Cela a mis en valeur la profondeur et la dextérité pour capturer l’essence même de cette mélodie nostalgique.

Il a également montré la vie luxueuse de Kizz Daniel en ligne avec une partie des paroles de la chanson, «Je vis la vie que je veux. J’aime la vie que je vis», ainsi que le mélange des pièces impaires entre les deux avec les cadres visuels correspondants.

Cela fait du clip RTID un remontant garanti pour tous ceux qui souhaitent un peu plus d’affirmation et d’inspiration à l’approche de la nouvelle année ! On vous laisse découvrir le clip juste en dessous.