Kizz Daniel : le chanteur nigérian dévoile sa nouvelle maison (vidéo)

Le chanteur nigérian primé, Oluwatobiloba Daniel Anidugbe, plus connu sous le nom de Kizz Daniel a révélé son manoir nouvellement acquis.

Le chanteur du célèbre titre «Buga» a montré le bâtiment dans une vidéo via sa page Instagram ce mercredi soir. Il a remercié Dieu tout-puissant et ses fans d’avoir réalisé son souhait pour cette maison au bord de la mer. «QUELLE ANNÉE‼️ J’AI TOUJOURS VOULU UNE MAISON AU BORD DE L’EAU POUR MA FEMME ET MES ENFANTS, DONC, DIEU ET LES MEILLEURS FANS DU MONDE M’ONT AIDÉ #BUGA MERCI», a-t-il écrit.