Kim Kardasian : elle rencontre déjà la mère et la sœur de Pete Davidson

Certains médias ont rapporté que le couple traversait une situation difficile après les propos de l’acteur sur son ex femme Jennifer Garner.

Après les déclarations controversées que Ben Affleck a faites à propos de son mariage avec Jennifer Garner lors de sa visite à une émission de radio, plusieurs médias ont rapporté que Jennifer Lopez était fâchée contre son partenaire actuel pour de tels commentaires.

La spéculation est parvenue aux oreilles de JLo, qui a clairement indiqué qu’il soutenait l’acteur de 49 ans et a également mentionné qu’il n’y avait aucun problème entre eux en raison de cette situation.

«Cette histoire n’est tout simplement pas vraie, ce n’est pas ce que je ressens. Je ne pourrais pas avoir plus de respect pour Ben en tant que père, partenaire et personne», a-t-elle déclaré dans un communiqué que l’interprète de ‘On The Floor’ a partagé avec le Magazine populaire.

Quelles ont été les déclarations de Ben Aflleck ?

Lors d’une interview que le protagoniste d’Argo a offert à l’animateur populaire Howard Stern, il a mentionné qu’il se sentait piégé dans son mariage avec Jennifer Garner.

«J’ai commencé à boire en partie parce que j’étais pris au piège. J’étais comme, je ne peux pas y aller pour mes enfants mais je ne suis pas heureux, qu’est-ce que je fais ?», a révélé l’idole d’Hollywood.

Quelques jours plus tard, Ben Affleck a précisé ses propos et évoqué la réaction qui avait suscité ses propos lors de sa visite à l’émission télévisée de Jimmy Kimmel.

«Nous parlons beaucoup de ma famille, du divorce et de l’alcoolisme, ainsi que de la façon dont vous devez être responsable et aimant. J’étais très heureux de l’interview et puis je commence à voir tout cela apparaître sur Twitter. Je ne pouvais pas le croire et J’étais comme c’est quoi ? ça ?», a-t-il conclu.