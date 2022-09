Kim Kardashian : voici son probable nouveau partenaire

Depuis qu’on a appris que Kim Kardashian avait rompu avec l’humoriste Pete Davidson, de nombreux fans et médias ont été attentifs à l’heureux élu qui pourrait être le nouveau partenaire de la mondaine. De nombreuses rumeurs se sont répandues ces derniers jours et cette personne pourrait être Elon Musk.

Il y a quelques semaines à peine, on a découvert que Kim Kardashian cherchait un homme plus âgé que son ex-petit ami Davidson, mais maintenant, le mannequin a ajouté une exigence supplémentaire à la liste pour son homme parfait. Selon le National Enquirer, Kim Kardashian a déjà oublié l’acteur avec qui elle est sortie pendant neuf mois et a jeté son dévolu sur l’homme d’affaires Elon Musk comme nouveau partenaire.

Comme le décrire le tabloïd, le mannequin veut partager sa vie avec quelqu’un d’aussi riche que le co-fondateur et PDG de Tesla. «Kim dit aux gens qu’elle a besoin de rencontrer un gars plus mature, quelqu’un qui est vraiment à son niveau de réussite, et dans son esprit, cela signifie des signes de dollar», a déclaré une source anonyme. «Elle veut un homme avec autant ou plus d’argent qu’elle n’en a».

Apparemment , Kris Jenner serait totalement d’accord avec sa fille et serait ravie de voir Kim sortir avec l’un des hommes les plus riches de la planète. «Elon Musk n’a donné aucune indication sur son intérêt à devenir le nouveau partenaire de Kim et à rejoindre le clan Kardashian», a déclaré une source proche de la famille du mannequin.