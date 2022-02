Kim Kardashian supplie le juge d’approuver son divorce avec Kanye West

La séparation de Kim Kardashian et Kanye West devient de plus en plus compliquée : il a été révélé que la mondaine a supplié le juge d’approuver son divorce avec le rappeur et a fait valoir que cela lui avait causé une «détresse émotionnelle», alors elle veut terminer le processus dès que possible. possible. La demande de Kim intervient après que West s’est opposé à ses demandes.

On a assisté ces derniers jours à l’affrontement sur les réseaux sociaux entre Kim Kardashian et Kanye West. Tout a commencé avec l’agacement du chanteur après avoir souligné qu’il n’était pas d’accord avec le fait que sa fille North utilise TikTok à son jeune âge. La femme d’affaires de Skims a réagi et depuis, la situation entre eux est tendue, ajoutée au refus de Ye de lui accorder le divorce.

Kim Kardashian accuse Kanye West de lui avoir causé une «détresse émotionnelle»

Kim Kardashian supplie un juge d’approuver son divorce d’avec Kanye West : «Je veux vraiment divorcer», a déclaré la mondaine, selon des informations publiées par Page Six.

Dans le document judiciaire, le mannequin a également ajouté que la question de la vie privée est devenue un gros problème et que les publications que son ex-partenaire a faites sur Instagram lui ont causé une «angoisse émotionnelle».

«Kanye a publié de nombreuses informations erronées sur nos affaires privées et notre coparentalité sur les réseaux sociaux, ce qui a créé une détresse émotionnelle», a déclaré Kim.

Plus tôt, l’avocat de Kardashian avait noté que Kanye rendait la procédure de divorce trop compliquée : «Clairement, le but de M. West ici est d’empêcher ou de rendre difficile pour Mme Kardashian de se remarier», a-t-il dit.

À son tour, l’équipe juridique de Kim Kardashian a déclaré que les avocats de West avaient «des difficultés à communiquer» avec le fondateur de Yeezy.

La mondaine a déclaré qu’elle souhaitait divorcer afin que sa «famille puisse commencer le processus de guérison et avancer dans ce nouveau chapitre de nos vies».

Cette information vient après que Kanye ait critiqué et menacé à plusieurs reprises le petit ami de son ex-partenaire, Pete Davidson, sur les réseaux sociaux et dans les paroles de ses chansons.