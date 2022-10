Kim Kardashian : ses deux sœurs Kloe et Kourtney ne s’entendent plus

Selon les informations, il semble que Kourtney Kardashian et Khloé Kardashian ne soient plus aussi proches qu’avant. Lors d’une récente interview sur un podcast, Kourtney a déclaré que les deux traversent actuellement des moments différents de leur vie.

«Je pense que la vie n’est pas la même. Je pense que je suis dans un endroit différent», a déclaré la star de téléréalité. Elle dit également qu’après que Kim et Khloé aient élargi leurs familles respectives et accueilli leurs enfants, ils sont devenus beaucoup plus proches qu’avant.

«J’avais juste l’impression qu’ils étaient vraiment liés. Ils traversaient les mêmes choses», a-t-elle admis. «C’est à ce moment-là que j’étais mécontent de la série, en partie à cause de [Khloé et Kim] qui se sont ligués [contre moi]. J’avais l’impression que c’était presque tout ce que Khloé et moi avions fait à Kim, puis ils étaient en quelque sorte en train de me le retourner».

Elle a ensuite révélé qu’elle avait commencé à consulter un thérapeute et qu’elle était depuis devenue plus consciente d’elle-même, mais elle a mis du temps à faire quelques ajustements dans sa vie.

«C’est dur et je me sentais vraiment sensible. Personne ne pouvait m’ébranler. Personne ne pouvait me secouer, personne ne pouvait me dire quelque chose de méchant parce que je dirais quelque chose de 20 fois plus méchant en retour», a-t-elle conclu.