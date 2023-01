Kim Kardashian se remet à boire : «Je sens que je dois me lâcher un peu…»

Kim Kardashian s’était abstenue d’alcool pendant plusieurs années avant l’annonce récente qu’elle avait recommencé à boire occasionnellement.

La célébrité des médias sociaux de 42 ans parlait à Gwyneth Paltrow sur le podcast Goop de cette dernière lorsqu’elle a fait la confession.

«J’ai commencé à boire un peu à l’âge de 42 ans. Du café et de l’alcool», a déclaré Kardashian. «J’ai l’impression que je dois juste me lâcher un peu». La célèbre actrice Paltrow a demandé à Kim pourquoi elle avait décidé de changer ce style de vie.

«Parce que pourquoi pas, vous savez? J’ai juste l’impression de travailler beaucoup et de me concentrer … toute la journée après l’école, puis c’est comme des réunions de produits et des tests de choses et des réunions d’emballage et tout pour SKKN», a-t-elle déclaré.

«Je ne me sens jamais à l’aise de rester allongé à ne rien faire. Donc ma version de cela a été de passer du temps avec mes amis et de prendre un verre et de rester dehors un peu plus tard, alors que je n’aurais probablement pas fait ça avant que.»

Une saveur mexicaine

Kardashian a ensuite révélé sa nouvelle boisson préférée. «Il suffit que ce soit un petit verre d’ananas et un verre de tequila», a déclaré Kardashian. «J’ai deux coups et je suis tellement bon. C’était amusant.»

Auparavant sobre

En raison d’autres engagements, Kardashian avait à peine touché à l’alcool ces dernières années. «Elle boit ici et là, mais s’abstient surtout», a déclaré une source à PEOPLE en 2018.

«Elle peut prendre une coupe de champagne en vacances ou pour l’anniversaire de quelqu’un, mais c’est rare.»