Kim Kardashian s’assure que Kanye «obtienne rapidement les papiers de divorce»

Céline Dion a eu trois enfants avec son défunt mari René Angélil, avec qui elle était mariée de 1994, jusqu’à sa mort en 2016.

Céline Dion, 53 ans, est l’une des musiciennes les plus titrées des 30 dernières années. Après avoir débuté sa carrière à l’adolescence dans les années 1980, Céline a fait ses débuts en anglais en 1990 avec Unison.

En chantant à la fois en anglais et en français, Céline a eu de nombreux succès dans le monde entier, et ses tubes, tels que «The Power Of Love» ou lethèmedu Titanic «My Heart Will Go On», sont incroyablement connus.

À 25 ans, Céline s’est fiancée à son ancien manager René Angélil , avec qui elle était mariée jusqu’à sa mort en 2016 à 73 ans. De leur mariage, Céline a eu trois fils. En savoir plus sur les garçons du chanteur ici!

René-Charles Angélil

Céline a donné naissance à son fils aîné René-Charles, 20 ans, du nom de son père, en janvier 2001. Céline a subi deux opérations pour aider à sa fertilité avant que son fils, également appelé RC, ne soit conçu, via CNN.

Le fils du chanteur de Falling Into You a montré un certain intérêt à suivre les traces de sa mère. Il a dominé les charts Soundcloud en 2018, avec une partie de sa propre musique qu’il a publiée sous le nom de Big Tip, selon Global News.

Alors que sa marque de hip hop était très différente de la musique pop entraînante de sa mère, il a montré un talent évident pour la musique. Malheureusement, il semble qu’il ait supprimé son compte Soundcloud en tant que Big Tip.

Eddy Angélil

Près de 10 ans après la naissance de René-Charles, l’interprète de «All By Myself» a eu du mal à recréer. Elle a parlé de ses difficultés pour avoir un autre enfant dans une interview accordée en 2010 à ABC News, où elle a révélé qu’elle avait fait une fausse couche.

«C’est inestimable. Alors tu sais quoi ? Nous avons fait une fausse couche. Nous avons essayé trois autres fois. Cela n’a pas fonctionné. … Nous essayons à nouveau pour le cinquième essai. C’est à bord en ce moment. Tous à bord», a-t-elle déclaré.

«Nous essayons juste celui-ci de donner [RC] une sœur ou un frère. Ce serait extraordinaire d’essayer de faire grandir davantage cet amour de la famille.

Après une longue période d’essais, Céline a annoncé qu’elle avait donné naissance aux jumeaux Eddy et Nelson, 11 ans, avec un post en octobre 2010 sur son site internet !

Elle a nommé Eddy d’après son producteur Eddy Marnay, qui avait produit ses cinq premiers albums. «Il était comme un père pour elle», a déclaré un représentant à People en 2010. «Eddy a une influence majeure dans la vie de Céline et de René.»

Nelson Angélil

L’autre fils de Céline a été nommé d’après le révolutionnaire et ancien président sud-africain Nelson Mandela, que la chanteuse avait rencontré lorsqu’elle se produisait dans son pays d’origine.

«René a dit qu’en quelques minutes seulement qu’ils ont pu passer avec lui, ils ont été impressionnés par l’être humain qu’il est», a déclaré la représentante de Céline à People peu après la naissance des jumeaux.

En octobre 2020, Céline a souhaité à Nelson et à son frère jumeau un très joyeux anniversaire sur son Instagram. «Nelson et Eddy, vous avez apporté tellement de joie, d’amour et de rires dans nos vies chaque jour au cours des 10 dernières années. Vous faites de moi, votre grand frère et votre Papa, qui veille sur vous, si fier. Joyeux anniversaire mes beaux garçons», a-t-elle écrit.