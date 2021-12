Kim Kardashian s’affiche dans un body noir sexy torride après la réunion de Kanye West

Kim Kardashian a modelé un nouveau produit d’une prochaine collection SKIMS : un body sexy en velours.

Kim Kardashian a modelé un nouveau body en velours de sa marque de shapewear SKIMS avant la sortie de la collection.

La femme d’affaires, 41 ans, a montré un body noir avec un dos exposé et des gants attachés dans une série de vidéos partagées sur Instagram Story le mercredi 1er décembre, exprimant son enthousiasme pour les produits «incroyables».

Le body en velours sera disponible dans une variété de couleurs, notamment pêche, chai et châtaigne, entre autres. SKIMS Velvet, disponible en magasin jeudi, comprendra également un corset, une bralette, un crop top, une combinaison et un string. Les prix varient entre 48 $ et 98 $.

Les vidéos viennent après que Kim a retrouvé son ex-mari Kanye West à Miami le mardi 30 novembre pour un spectacle hommage à Louis Vuitton dédié à feu Virgil Abloh , décédé le 28 novembre à l’âge de 41 ans après une bataille privée contre le cancer.

La marque de luxe a dédié son défilé homme printemps/été 2022 au créateur prolifique, qui a travaillé en tant que directeur artistique de la mode masculine de la marque jusqu’à sa mort.