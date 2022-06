Kim Kardashian publie des photos inédites de son voyage avec le nord-ouest à travers l’Italie

Jennifer Lopez a une nouvelle fois démontré à quel point elle était amoureuse de Ben Affleck et a utilisé ses ongles pour rendre hommage à son bien-aimé.

Via Instagram, le manucure des stars, Tom Bachik, a partagé une série de photos dans lesquelles on peut voir le nouveau design d’ongles que la «Diva del Bronx» a choisi pour crier son amour pour son fiancé.

Selon les cartes postales, la chanteuse de 52 ans a choisi une teinte nude avec des accents dorés pour ses ongles et a orné l’annulaire des initiales «J et B» aux couleurs dorées.

«Si vous savez… alors vous savez. Jen et Ben pour toujours», a écrit Bachick au bas de la publication dans laquelle on peut également voir que la chanteuse a demandé qu’un autocollant avec un cœur doré et des flèches soit placé sur son majeur.

Quelque chose qui a attiré l’attention sur les images, c’est que vous pouvez voir en détail l’impressionnante bague de fiançailles que Ben Affleck lui a offerte il y a quelques semaines dans la baignoire de sa maison, puisque la star de «Marry Me» la porte dans ses mains délicates.

On estime que ledit bijou en diamant vert a une valeur approximative de 10 millions de dollars et a été choisi dans cette couleur parce que c’est la préférée de la chanteuse ou comme elle l’appelle sa «couleur porte-bonheur».

Jennifer Lopez et Ben Affleck préparent un mariage de rêve

Ben Affleck et Jennifer Lope z ont surpris le monde en février dernier en annonçant qu’ils étaient de nouveau fiancés, moins d’un an après avoir repris leur relation.

On s’attend à ce que cette fois le couple atteigne l’autel et se jure un amour éternel et non comme cela s’est produit en 2004 , lorsque quelques jours après avoir célébré leur mariage, ils ont mis fin à leur engagement.

Désormais, les célèbres ont la réussite professionnelle et suffisamment de maturité pour fonder une famille, à tel point qu’ils ont été vus ensemble à d’innombrables reprises à la recherche d’un manoir assez grand pour que leurs enfants vivent ensemble.