Kim Kardashian paie une sécurité supplémentaire pour protéger l’école de ses enfants

Le Real Madrid a fait match nul face au Shakhtar Donetsk (1-1), lors de la quatrième journée de la Ligue des Champions. Mais lors des dernierr moments de la rencontre, Antonio Rudiger a marqué de la tête et a reçu un choc.

L’affrontement avec Anatoliy Trubin, le gardien de but Ukrainiens a laissé tout le monde sous le choc. Le défenseur central allemand a dû être recousu avec 20 points de suture dans la zone du front, mais Trubin n’avait pas l’air bien non plus. Le gardien de but rassure les fans ce mercredi en montrant une photo avec la tête allumée et l’œil droit enflé, presque fermé.

«Beaucoup d’émotions après le match d’hier. Merci à tous ceux qui m’ont demandé comment c’était, je vais bien, cousu et collé, comme on le voit sur la photo. Merci à tous ceux qui travaillent actuellement sur notre objectif principal – la victoire de notre pays. A tous ceux qui se tiennent debout et ne se rendent jamais parce qu’ils sont Ukrainiens ! Nous battrons l’Ukraine», a-t-il partagé.