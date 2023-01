Kim Kardashian n’a qu’une inquiétude après le mariage de Kanye West

Après avoir disparu pendant des semaines, le rappeur a de nouveau été considéré comme un homme heureux en mariage.

Depuis qu’il a été révélé que Kanye West avait épousé l’un des architectes de sa société, Kim Kardashian n’a exprimé qu’une seule inquiétude.

Bien que le rappeur ait été porté disparu par son ancien manager, le rappeur est apparu plus heureux en tenant la main de sa nouvelle épouse inattendue.

Quelques jours après la fin de l’année 2022, Kanye West était porté disparu suite à ses propos controversés, mais le 9 janvier 2023, il était déjà réapparu en souriant. Le créateur et rappeur est apparu marchant dans la rue tenant la main d’une femme mystérieuse, qui a rapidement révélé son identité.

Lors de sa disparition, Kanye West était avec le suprématiste blanc Nick Fuentes, en plus d’être sorti dîner avec Donald Trump. Outre ces relations, le rappeur a été choqué par l’annonce de son mariage soudain, qui, bien qu’il ne soit pas légal, «est bien réel pour Ye et Bianca».

Après l’annonce du mariage de Kanye West et Bianca Censori, des sources proches de Kim Kardashian ont révélé ce que la mondaine pense vraiment de son ex et quelle est sa seule préoccupation. «Elle n’y prête pas attention. Sa seule préoccupation en ce moment est le bien-être de ses enfants», ont-ils assuré à ET.

En revanche, les amis de Kanye West espèrent que la santé mentale du rappeur va s’améliorer maintenant qu’il a retrouvé l’amour. «Ils espèrent que vous pourrez obtenir l’aide dont vous avez besoin», car ils sont conscients qu’«il a agi de manière instable ces derniers temps», a poursuivi l’informateur.