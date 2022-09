Kim Kardashian : «mon ex Pete Davidson est…»

Kim Kardashian n’a que de bons témoignages sur son ex, Pete Davidson. Dans une interview avec un Magazine, Kardashian a parlé de son statut de célébrité et de Davidson, avec qui elle a rompu le mois dernier.

L’interview a été menée par la rédactrice en chef d’Interview Magazine, Mel Ottenberg, qui a dirigé leur discussion et abordé des sujets tels que l’expérience juridique de Kardashian, son travail dans l’industrie de la mode et ses projets commerciaux à l’avenir. Les deux ont également parlé de Davidson et de sa relation notoire avec Kardashian.

«J’avais quelques questions écrites, mais elles semblent ennuyeuses maintenant. Pete est vraiment mignon. Nous voulons le mettre sur la couverture un jour», a déclaré Ottenberg, ce qui a fait rire Kardashian. «C’est juste une invite, vraiment», a déclaré Ottenberg. «Il est mignon», a déclaré Kardashian. «Il est littéralement une si bonne personne, ils ne les font plus vraiment comme lui. Je suis excité pour ce qu’il a à venir».

Cette interview marque le premier cas où Kardashian a commenté la rupture après son annonce en août. La relation de Davidson et Kardashian a pris fin en raison d’engagements professionnels, avec lui en Australie pour filmer un projet et avec Kardashian basé à Los Angeles. «Une partie de la raison pour laquelle ils se sont séparés était à cause de leurs horaires chargés», a déclaré une source à People Magazine. «Ils voyagent tous les deux tout le temps et c’était difficile».

Kardashian et Davidson ont été liés pour la première fois après avoir animé un épisode de SNL. Les deux se sont embrassés dans l’un des sketchs de l’émission et ont continué à sortir ensemble pendant neuf mois, assistant à différents événements ensemble, parmi lesquels le MET Gala.