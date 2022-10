Kim Kardashian manque sa fête d’anniversaire et finit par célébrer à In-N-Out

Ils révèlent la raison de la rivalité entre Florence Pugh et Olivia Wilde : Flo a été infidèle à Zach Braff avec Harry Styles ! Le musicien a eu une liaison avec l’actrice.

On a beaucoup parlé de la rivalité entre Florence Pugh et Olivia Wilde, mais ce n’est que maintenant que la vraie raison de leur relation désagréable a été révélée : Harry Styles a eu une liaison avec Florence Pugh avant de commencer sa relation avec Olivia Wilde ! !

L’information a été révélée par l’ex-nounou d’Olivia Wilde et Jason Sudeikis à travers une exclusivité pour DailyMail . Voici leurs déclarations :

«Olivia a dit à Jason quelques semaines après qu’Harry ait commencé [à travailler sur le plateau] que Flo avait des relations sexuelles avec Harry et qu’elle avait un petit ami mais qu’elle baisait toujours Harry. Puis Olivia a commencé à voir Harry. Tout a été très rapide. Beaucoup de gens ne le savent pas», a-t-il dit.

Il convient de mentionner que l’identité de la fille au pair n’a pas été révélée et qu’elle n’a pas reçu un sou pour les interviews qu’elle a accordées sur la vie privée de Sudeikis et Wilde.

Rappelons qu’il y a une semaine l’ex-nounou a révélé comment l’acteur de ‘Ted Lasso’ a découvert l’infidélité du réalisateur avec l’ex-one direction.

Florence Pugh contre. Olivia Wilde : Toutes deux ont été infidèles à leurs partenaires avec Harry Styles

Florence Pugh et Zach Braff ont mis fin à leur relation début 2022, ce qui signifie que, si les déclarations de l’ex-nounou sont vraies, l’actrice de «Little Woman» a été infidèle à son ex-partenaire avec l’interprète de «Matilda»…Comme Olivia Wilde à Jason Sudeikis.

Bien que la nounou n’ait pas révélé plus de détails sur l’affaire entre Pugh et Styles, elle a souligné à quel point Wilde a été instantanément attiré par le musicien.

Olivia était stupéfaite. Elle a couvert son visage de ses mains et a dit qu’elle ne pouvait pas croire qu’il était si jeune. Je ne savais pas qui était Harry Styles à l’époque, et je me disais :

«Wow, je ne l’ai jamais vue comme ça», a révélé la fille au pair, tandis que dans l’interview de la semaine dernière, elle a noté que la renommée de Harry était l’un des facteurs qu’ils ont attirés vers lui.

«Je pense vraiment qu’il se nourrit de sa notoriété pour être pertinent. Elle n’était pas vraiment bonne comme actrice ou comme réalisatrice. Jason l’a qualifié de médiocre. C’est comme, OK, maintenant elle est sous les projecteurs et Jason a toujours dit qu’il voulait être sous les projecteurs. Maintenant, il est sous les projecteurs à cause de la renommée de Harry», a-t- il avoué. Jusqu’à présent, aucune des célébrités impliquées n’en a parlé.