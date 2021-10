Kim Kardashian : le manoir luxueux conçu par Kanye West avec lequel elle restera après le divorce

Le chanteur et auteur-compositeur nigérian, a franchi une nouvelle étape dans sa carrière musicale après avoir battu la chanteuse béninoise primée aux Grammy, Angelique Kidjo sur le palmarès Billboard.

La légendaire Angelique Kidjo est connue pour ses diverses influences musicales et ses clips créatifs. Rappelons qu’en 2007, le magazine Time l’appelait «la première diva d’Afrique».

Angélique a chanté lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 le 23 juillet 2021.

Elle a également été incluse dans la liste des 100 personnes les plus influentes au monde par le magazine Time en septembre 2021. Elle a également remporté plusieurs fois le programme de récompenses le plus prestigieux au monde, les Grammy Awards.

D’autre part, Wizkid qui a commencé sa carrière musicale à l’âge de 11 ans a également reçu de nombreuses nominations et récompenses musicales internationales.

Il a pu sortir un album collaboratif avec les Glorious Five, un groupe que lui et quelques amis de l’église ont formé. Wizkid a signé un contrat d’enregistrement avec Empire Mates Entertainment en 2009.

Eh bien, le chanteur nigérian a battu le record de 29 ans de la chanteuse béninoise au palmarès Billboard. Selon le fan qui a partagé cette information sur Twitter, l’album «Made In Lagos» de Wizkid a battu l’album «Logozo» d’Angélique Kidjo, qui a été son album le plus ancien.

Le fan a écrit; «Wizkid a battu le record de 29 ans de la légende africaine Angelique Kidjo sur le Billboard Chart. Son album de 1992 «Logozo», qui est son album de cartographie le plus long (47 WKS) sur le World Billboard Chart a été battu par Madeinlagos de Wizkid qui a dépensé un total de (48 WKS) jusqu’à présent»

Wizkid beat African Legend Angelique Kidjo's 29 years old Record on the Billboard Chart.

Her 1992 Album 'Logozo' Which is her Longest Charting Album (47 WKS) on the World Billboard Chart has been beaten by Wizkid's Madeinlagos who has spend a Total of (48 WKS) so far ❤️🐐🐐 pic.twitter.com/6DBrcs4QRm

— //|) 🦁 (@Mista_Mdee) October 12, 2021