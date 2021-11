Kim Kardashian «le cœur brisé» après une tragédie au concert de Travis Scott

Kim Kardashian a partagé deux tweets qui ont révélé qu’elle «gardait toutes les victimes, familles et proches touchés» par la tragédie du concert Astroworld de Travis Scott à Houston, TX, dans ses «prières».

Kim Kardashian, 41 ans, rompt son silence sur l’incident qui a fait huit morts et environ 300 blessés lors duconcert Astroworld de Travis Scott à Houston, Texas, le 5 novembre.

Lastar de L’Incroyable Famille Kardashian, dont la sœur Kylie Jenner est attend son deuxième enfant avec le rappeur, s’est rendue sur Twitter pour partager ses condoléances et ses sentiments à propos de l’événement.

«Absolument navré pour les vies qui ont été perdues et pour tous ceux qui ont été blessés à Astroworld. Comme vous tous, notre famille est sous le choc de la tragédie», lit-on dans son premier tweet.

«Nous gardons toutes les victimes, les familles et les proches touchés dans nos prières pour la guérison – ainsi que Travis qui, nous le savons, se soucie tellement de ses fans et est vraiment dévasté», a-t-elle écrit dans son deuxième tweet tout en ajoutant des emojis qui comprenaient l’emoji priant et l’emoji coeur brisé.

La réponse de Kim intervient après que Travis et Kylie, qui ont assisté à Astroworld avec sa sœur Kendall Jenner et sa fille de trois ans Stormi, ont publié leurs propres déclarations sur la situation tragique.

«Je suis absolument dévasté par ce qui s’est passé hier soir. Mes prières vont aux familles de tous ceux qui ont été touchés par ce qui s’est passé au festival Astroworld», a déclaré Travis, qu’il a publié le 6 novembre.

«Je m’engage à travailler avec la communauté de Houston pour soigner et soutenir les familles dans le besoin. Merci à Houston PD, Fire Department et NRG Park pour leur réponse et leur soutien immédiats. Je vous aime tous.»

La déclaration de Kylie est arrivée un jour plus tard, le 7 novembre. «Travis et moi sommes brisés et dévastés. Mes pensées et mes prières vont à tous ceux qui ont perdu la vie, ont été blessés ou affectés de quelque manière que ce soit par les événements d’hier», a-t-elle écrit via Instagram.

«Et aussi pour Travis qui, je le sais, se soucie profondément de ses fans et de la communauté de Houston, je tiens à préciser que nous n’étions au courant d’aucun décès jusqu’à ce que la nouvelle soit sortie après le spectacle, et dans aucun monde n’aurait continué à filmer ou performant.

Le concert de Travis est devenu une urgence lorsqu’une vague de foule apparente a causé des morts et des blessés alors qu’il se produisait sur scène à NRG Park devant environ 50 000 personnes.

La nouvelle est tombée plus tôt dans la journée que Manuel Souza, qui a été blessé lors de l’afflux de foule, poursuit Travis, Live Nation et d’autres groupes affiliés à l’événement pour 1 million de dollars.