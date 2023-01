Kim Kardashian : la star révèle les dommages que ses cheveux ont subis

La mondaine a surpris en montrant une coiffure complètement différente de ce que l’on voit dans les événements auxquels elle assiste.

Kim Kardashian a surpris ses millions de followers sur TikTok en partageant une vidéo dans laquelle elle révèle les dommages que ses longs cheveux ont subis en les soumettant à de longs processus de décoloration.

Rappelons-nous que c’était en mai de l’année dernière que la mondaine a volé les caméras au Met Gala, non seulement parce qu’elle portait une robe ayant appartenu à Marilyn Monroe, mais aussi parce qu’elle avait décoloré ses cheveux en blond platine.

Comme elle l’a expliqué, obtenir cette couleur de cheveux a nécessité plus de 14 heures de décoloration, ce que ses cheveux ne pouvaient certainement pas supporter.

Dans la vidéo publiée sur le compte TikTok que partagent Kim et sa fille North West, on peut la voir assise sur son lit, vêtue d’un pyjama et sans une goutte de maquillage.

Ce qui a le plus attiré l’attention de l’enregistrement, ce sont ses cheveux, qui semblaient complètement différents de la façon dont elle regarde les événements auxquels elle assiste, car elle utilise en fait des extensions pour avoir l’air spectaculaire.

Sur les images, Kim a des cheveux blonds courts et fins assez maltraités aux pointes, ce qui a suscité des réactions mitigées chez les internautes. Beaucoup d’entre eux regrettent ce qu’il a fait à ses cheveux, car il avait l’un des plus beaux du show-business.

Il convient de mentionner que quelques jours après que ladite vidéo soit devenue virale, Kim Kardashian est réapparue sur certaines cartes postales de Noël avec ses enfants portant ses longs cheveux noirs, ce qui a été très célébré par ses fans car ils considèrent qu’elle n’aurait jamais dû choisir de changer de look pour blond platine.

Cependant, ils savent maintenant que leurs cheveux ne sont pas tout à fait réels pour le moment.