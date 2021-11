Kim Kardashian : la star fait sensation dans une nouvelle robe de nuit Skims

Kanye West et son fils Saint, âgé de cinq ans, ont été filmés en train d’assister au match de football des Tampa Bay Buccaneers contre les Giants de New York le 22 novembre, vêtus de tenues noires et de masques faciaux.

Kanye West, 44 ans, et son fils Saint, 5 ans, ont fait tourner les têtes lors d’un match de football qui a eu lieu au Raymond James Stadium de Tampa, en Floride, lundi soir.

Le rappeur et le sosie ont été photographiés et filmés entrant dans la salle pour regarder les Buccaneers de Tampa Bay affronter les Giants de New York et portaient des tenues entièrement noires légèrement assorties, notamment une veste en cuir noir, un jean, des bottes et une balle de baseball casquette pour Kanye et un tee-shirt noir, un pantalon, des baskets et une casquette de baseball pour Saint.

Ye and Saint at the Giants vs. Bucs Game in Tampa, FL today (11.22.21) pic.twitter.com/7H1IbhtcYP — Photos Of Ye (@PhotosOfKanye) November 22, 2021

Le duo a également secoué des masques noirs et n’a pas prêté beaucoup d’attention aux caméras tout en passant rapidement devant une foule.

Le compte Instagram officiel des Buccaneers a partagé une photo et un clip vidéo du grand moment où ils sont entrés dans le stade avec la légende : «M. L’ouest est dans le bâtiment.

La dernière sortie de Kanye et Saint survient un peu moins de deux semaines depuis que Saint a fait la une des journaux pour être apparu sur de nouvelles photos avec ses frères et sœurs dans un article partagé par sa mère, Kim Kardashian, 41 ans.

La mère de quatre enfants a également montré ses filles North, 8 et Chicago, 3 ans, ainsi que l’autre fils Psalm, 2 ans, dans les adorables clichés et les a tous appelés «coeur et âme» en légende