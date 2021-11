Kim Kardashian : la star est officiellement en couple avec Pete Davidson

Jennifer Lopez répond aux questions sur le mariage avec son dernier amour, Ben Affleck. Est-elle prête à marcher dans l’allée une quatrième fois ?

Alors que la romance «Bennifer 2.0» entre Jennifer Lopez, 52 ans, et Ben Affleck, 49 ans, continue de devenir plus sérieuse, les fans se demandent si les deux envisageraient le mariage cette fois-ci.

Lors de la promotion de sa prochaine comédie romantique Marry Me, Jennifer a rencontré Hoda Kotb dans l’émission The Today le 18 novembre, répondant à la question de savoir si elle-même envisagerait de dire «oui» une quatrième fois avec Ben.

«Oui, je suppose», a répondu Jennifer. «Tu me connais, je suis un romantique. J’ai toujours été.» Le chanteur de «On the Floor» a ensuite ajouté en plaisantant: «Je me suis marié plusieurs fois. Je crois toujours au bonheur pour toujours. Cent pour cent.»

Si les fans s’en souviennent, l’actrice et chanteuse de «Let’s Get Loud» a déjà été mariée à quelques reprises, d’abord avec l’acteur Ojani Noa en 1997 jusqu’à ce que le couple se sépare en 1998. Jennifer a ensuite noué le lien avec sa danseuse de l’époque, Criss. Judd, en 2001 jusqu’à leur séparation en 2002.

Son mariage le plus ancien est survenu deux ans plus tard lorsqu’elle l’a officialisé avec le chanteur Marc Anthony. Le duo s’est séparé en 2011 et a partagé deux enfants, les frères jumeaux Max et Emme, 13 ans.