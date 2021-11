Kim Kardashian : la star dîne avec Demi Moore et Rumer Willis au Nobu Malibu

Kim Kardashian a été abasourdie dans une robe noire ajustée pour la sortie avec Demi et Rumer, qui comprenait également le designer principal de Fendi, Kim Jones.

Kim Kardashian, 41 ans, a rencontré l’actrice Demi Moore, 59 ans, et sa fille Rumer Willis, 33 ans, pour un dîner au Nobu Malibu !

La fondatrice de SKIMS a fait tourner les têtes dans une robe noire ultra élégante avec des amours en cuir noir et une chaussure pointue – probablement ses chaussures-pantalons Balenciaga – pour la sortie du samedi 20 novembre.

Kim a caché les yeux derrière une paire audacieuse de lunettes de soleil noires, et a choisi de garder ses cheveux noirs séparés et bas dans les images publiées par le Daily Mail.

Le dîner de Kim marque sa première sortie publique depuis qu’elle a été aperçue tenant la main de Pete Davidson, 28 ans, à Palm Springs, en Californie.

Les images remplies de PDA semblaient confirmer la romance inattendue des couples, qui s’est épanouie sur le tournage de SNL après avoir joué dans un sketch en tant que princesse Jasmine et Aladdin !

Les relations marquent la première de Kim depuis la demande de divorce de son mari Kanye West, 44 ans, en février 2021 (Kanye a également été vu avec d’autres femmes, y compris une escapade romantique avec Irina Shayk, 35 ans, pour son anniversaire et plus récemment avec 22- modèle Vinetria âgé d’un an.

Notamment, Demi a également eu une romance avec un homme plus jeune : à 40 ans, elle a épousé Ashton Kutcher, alors âgé de 25 ans (qui en a maintenant 43). La différence d’âge de 15 ans du couple a été un sujet de conversation à Hollywood pendant des années, jusqu’à leur divorce en 2013.

Les dames ont également été par le designer principal de Fendi, Kim Jone , qui vient de collaborer avec Kim sur sa collaboration à guichets fermés FENDI X SKIMS qui comprenait des versions de logo des combinaisons habituelles des lignes de vêtements de forme, des combinaisons de chat et des sous-vêtements.

La collection comprenait également du prêt-à-porter, y compris une série de robes en cuir de couleur neutre et des robes et vêtements en tricot à logo. De nombreux articles se sont vendus en quelques minutes seulement, donc une deuxième collection n’est probablement pas hors de propos pour les deux marques.

Le super mannequin Amber Valletta a également rejoint l’équipe, qui a récemment dirigé l’autre collaboration récente majeure de Fendi avec Versace, surnommée «Fjendace».

La star de Revenge, 47 ans, est un incontournable des podiums depuis des années – et pourrait peut-être apparaître dans une prochaine campagne pour SKIMS, Fendi ou les deux.