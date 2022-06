Kim Kardashian : la star de télé-réalité répond au procès intenté contre sa marque de beauté

L’avocat de Kim Kardashian a rompu le silence dans le procès contre elle pour sa ligne de soins de la peau.

Michael Rhodes a fait une déclaration à E! News mercredi où il a déclaré : «Nous pensons que l’affaire concerne moins les violations des droits que la volonté de menacer le nom et la réputation de Kim Kardashian. Cela ne se produira pas et nous cherchons à faire valoir notre cause devant les tribunaux.»

Le procès affirme que sa société, appelée Beauty Concepts, «exerce des activités sous la marque SKKN + à Washington, DC et New York depuis août 2018».

«L’année dernière, nous avons reçu une lettre de Beauty Concepts, un cabinet d’esthétique de Brooklyn appartenant à Mme Lunsford. Dans cette lettre, Beauty Concepts affirmait avoir des droits sur un logo créé pour SKKN + et avait demandé la protection de la marque pour le logo. Ils nous ont demandé d’arrêter d’utiliser le nom SKKN. Nous avons évidemment dit non», a expliqué l’avocat de Kardashian.

On ne sait pas qui était cette femme, identifiée comme étant Cydnie Lunsford ou si elle avait réellement quelque chose à voir avec la marque Kardashian ou si son logo a été illégalement usurpé.

Kim a fait l’objet d’un examen médiatique ces derniers temps, notamment pour avoir prétendument endommagé la robe de Marilyn Monroe au Met Gala.