Kim Kardashian : la star de télé-réalité rencontre des prisonniers californiens

Le Paris Saint Germain a perdu un de ces matchs qu'il ne pouvait pas perdre. Les hommes de Galtier ont échoué 1-0 contre le Stade rennais, ils ont mal joué et les locaux les ont battus avec attitude, personnalité, ce qui a déclenché une vague de critiques de la part des supporters du Paris Saint Germain et des plus importants médias locaux de…