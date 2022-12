Kim Kardashian : la star de télé réalité fait grimper la température (photos)

L’ancienne star de la boxe Floyd Mayweather a appelé Will Smith tous les jours pendant 10 jours après la fameuse altercation entre Smith et le comédien Chris Rock aux Oscars.

Rock a fait une blague sur la femme de Smith, Jada Pinkett, lors de son discours aux Oscars et cela s’est terminé avec Smith qui est monté sur scène et a frappé Rock au visage avant de retourner à son siège et de crier «Gardez le nom de ma femme hors de votre bouche».

Smith a remporté un Oscar plus tard dans la soirée et a dû monter sur scène et s’excuser pour ses actions. Il a ensuite traversé une période très difficile après l’événement et n’a pas été vu en public pendant longtemps

Assistance constante

Il a maintenant révélé dans une vidéo obtenue par TMZ Sports que c’était en fait Mayweather qui lui avait offert un énorme soutien au cours de cette période, l’appelant constamment.

«Je veux aussi dire quelque chose à propos de Floyd. Donc, nous nous sommes rencontrés, nous nous sommes vus, mais nous n’étions pas comme des amis», a déclaré Smith. «Et, le lendemain des Oscars, pendant dix jours, il m’a appelé tous les jours.

«Et, il était comme, ‘Ay, tu sais que tu es le champion, non? Tu es bon? Tu sais que tu es le champion, non? Je veux que tu entendes ma voix le dire.’ «C’était tous les jours où il m’appelait … et c’est comme si c’était mon mec pour toujours.»