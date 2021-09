Kim Kardashian : la star de de la télé-réalité annonce une mauvaise nouvelle

Kanye West et Kim Kardashian sont les heureux parents de quatre enfants. Certains se demandent si la jolie brune est prête à avoir d’autres enfants. Elle a alors annoncé sa décision dans une récente interview.

En 2013, Kanye West et Kim Kardashian ont eu leur premier enfant. Une adorable petite fille prénommée North qui a fait leur plus grand bonheur. Deux ans plus tard, c’est un petit garçon, Saint, qui est venu agrandir la famille.

Kim Kardashian a d’ailleurs vécu deux grossesses assez difficiles. En Story de son compte Instagram, elle avait d’ailleurs pris la parole au sujet de sa 1ère grossesse. Elle n’en garde pas que des bons souvenirs.

Elle a confié : «Quand j’étais enceinte de North, je souffrais de pré-éclampsie. Ce qui me faisait gonfler de manière incontrôlée. J’ai pris 27 kilos et accouché près de six semaines avant le terme».

Avant d’ajouter : «Et je pleurais tous les jours de ce qui était en train d’arriver à mon corps. Principalement à cause de la pression d’être constamment comparée à ce que la société considérait comme la norme pour une personne enceinte en bonne santé».

Au cours de cette vidéo vraiment très inspirante, Kim Kardashian a raconté : «Après cela, j’ai dû subir cinq opérations différentes en un an et demi pour réparer les dégâts que tout cela avait causés à l’intérieur».

Par la suite, Kim Kardashian et Kanye West ont donc décidé de faire appel à une mère porteuse. Leur petite fille Chicago est donc née en janvier 2018. L’année d’après c’est Psalm qui a rejoint la belle fratrie.

Et le moins que l’on puisse dire c’est que la candidate de télé réalité et son mari ont formé une incroyable famille. Certains se demandent donc si les parents sont prêts à avoir un autre enfant dans les années à venir.

Dans une interview accordée à Ellen DeGeneres, la jeune femme a fait des confidences. Ce mercredi 15 septembre, l’animatrice lui a demandé si elle avait l’intention d’avoir d’autres enfants. Et la réponse a l’air assez clair.

Kim Kardashian a répondu : «C’est fini ! J’ai beaucoup d’enfants, je n’en veux pas plus«. Pour l’instant, elle veut donc se consacrer entièrement à ses enfants. Depuis qu’elle a demandé le divorce, elle est très investie pour ces derniers.

Si certains pensent que Kanye West et son ex vont se remettre ensemble, ils ont l’air décidé à se quitter. Une source a confié à TMZ : «Ils ne se sont pas remis ensemble. Ils continuent simplement d’être une famille unie pour leurs enfants».

«La priorité de Kim, ce sont ses enfants. Elle veut bien s’entendre avec Kanye pour leur bien. Ils n’ont pas annulé le divorce. (…) Ils sont en bons termes mais ne souhaitent pas reprendre là où ils se sont arrêtés».