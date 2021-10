Kim Kardashian : la star américaine dit que son père Robert est son «guide» 18 ans après sa mort

À l’occasion de l’anniversaire du décès de son père, Kim Kardashian rend hommage à Robert Kardashian, Sr. près de deux décennies plus tard avec de douces photos de retour : «Il y a 18 ans, c’était le pire jour de ma vie.

En commémoration du 18e anniversaire du décès de son père Robert Kardashian Sr., Kim Kardashian a partagé quelques retours touchants du défunt avocat sur Instagram Stories.

«Il y a 18 ans, c’était le pire jour de ma vie», a écrit Kim en légende d’un retour en noir et blanc d’elle-même aux côtés de son père le 30 septembre. «Mais, je sais que tu vois et guide. L’amour ne meurt jamais. Je t’aime papa.»

L’avocat de grande puissance, qui est devenu un nom connu lors du procès d’OJ Simpson, est décédé d’un cancer de l’œsophage le 30 septembre 2003 à l’âge de 59 ans.

En plus de la photo en noir et blanc, Kim a également partagé un retour en arrière de elle-même et son père avec sa femme d’alors et la mère de Kim, Kris Jenner, ainsi que les sœurs Kourtney Kardashian et Khloe Kardashian.

Avant Robert et Kris séparés en 1991 après 13 ans de mariage, en plus des filles, les deux avaient aussi leur plus jeune, Robert Kardashian, Jr.

Au fil des ans depuis son décès, les enfants Kardashian ont exprimé l’impact qu’il a continué d’avoir sur le cours de leur vie. Et avec la récente décision de Kim de devenir avocate, la star de L’Incroyable Famille Kardashian a déclaré à Van Jones en avril 2020 qu’elle savait que son père «aurait adoré» la voir suivre ses traces.

«Nous avons eu la conversation à propos d’aller à la faculté de droit», a rappelé Kim à Van for Vanity Fair. «Lui et moi, quand j’étais à l’université et que j’essayais de penser à ce que serait ma spécialité, j’ai dit : ‘D’accord. Je pourrais me spécialiser en sciences politiques et vraiment faire ça’, puis il m’a dit : ‘Écoute. Toi’ J’ai vu le travail acharné que cela demande. Je ne doute pas que vous puissiez le faire, mais c’est une vie vraiment stressante d’être avocat. Voulez-vous vraiment être avocat ?» Et puis j’ai fini par me spécialiser en communication à la place.»

La mère de quatre enfants a ajouté: «Nous en avons beaucoup parlé parce qu’il me voyait toujours fouiner dans ses affaires et parcourir tous ses livres de preuves. En été, quand tous mes amis traînaient ensemble, et il disait: «Allez amusez-vous. Vous pouvez toujours le faire plus tard.»»