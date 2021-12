Kim Kardashian : la star américaine célèbre l’anniversaire de son fils Saint !

Vanessa Bryant est allée sur Instagram pour partager deux jolies photos de sa fille Bianka avec une légende réconfortante qui l’a qualifiée de «courageuse, énergique, drôle» et plus encore.

Vanessa Bryant, 39 ans, fête les 5 ans desa fille Bianka avec le post le plus mignon ! La maman adorée partage deux photos de la fille d’anniversaire posant dans une séance photo professionnelle avec une légende affectueuse pour l’honorer lors de sa journée spéciale.

Sur les photos, la petite heureuse sourit en se tenant debout, les bras derrière elle dans l’une, et en sautant les bras écartés dans l’autre, alors qu’elle montre un sweat à capuche «Mambacita» blanc et violet et un pantalon assorti, qui ont été conçus pour honorer son défunt père Kobe Bryant et sa défunte sœur Gianna.

«Joyeux 5e anniversaire Bianka Bella ! Nous vous aimons tant. Vous êtes curieux, courageux, vif, énergique, drôle et bien plus encore. Je t’aime bébé!!!! Vous et vos sœurs êtes la joie de ma vie. Joyeux anniversaire BB !!!!! C’est ton anniversaire en OR !!! 😘❤️🎉🎂🎉❤️ #MyJumpingBEAN», Vanessa a légendé la publication, qui a été partagée le 5 décembre.

Il n’a pas fallu longtemps aux abonnés de Vanessa pour envoyer leurs propres vœux d’anniversaire à Bianka une fois que le message a été rendu public.

«Joyeux anniversaire ma douce fille !!» un adepte a écrit tandis qu’un autre l’a appelée «belle». D’autres lui ont laissé des emojis de cœur et des emojis de visage de fête.