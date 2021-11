Kim Kardashian : la star américaine brise le silence sur la mort de Virgil Abloh

La star argentine est arrivée au Teatro du Chatelet avec un look surprenant à base de paillettes et accompagnée de sa femme Antonela et de leurs enfants.

Leo Messi l’a encore fait. Le footballeur du Paris Saint Germain s’est présenté au gala du Ballon d’Or avec un look saisissant qui a rapidement capté tous les projecteurs et est largement commenté sur les réseaux sociaux.

Et c’est que l’Argentin ne déçoit jamais dans ce type d’événement en ce qui concerne ses vêtements puisqu’il attire toujours l’attention par son originalité.

Le joueur a fréquenté le Teatro du Châtelet en compagnie de ses fils Mateo, Thiago et Ciro, et de sa femme Antonela. Tous à neuf. La promenade sur le tapis rouge du lieu s’est déroulée dans une tranquillité totale et la timidité des trois petits qui ont toujours tendance à respirer la sympathie et la confiance en soi en attirant l’attention. En fait, le plus âgé d’entre eux n’a jamais lâché un seul instant la main de sa mère.

Le look de Messi

L’attaquant argentin portait un costume noir spectaculaire fait de paillettes. Des paillettes et des étincelles qui pourraient être un aperçu de la grande soirée de Messi au gala du Ballon d’Or.

Mateo, Thiago et le petit Ciro sont apparus habillés pour correspondre à leur père tandis qu’Antonela a opté pour une élégante robe dorée.

Ce n’est pas la première fois que Messi opte pour un look aussi frappant. Bien que les deux premières années où elle a assisté à ce gala, elle ait préféré des tenues beaucoup plus discrètes et classiques, la vérité est que depuis 2012 ses vêtements ne sont pas passés si inaperçus.

Et personne ne peut oublier son costume à pois cette année-là ou le smoking rouge l’année suivante.