Kim Kardashian : fiancée à Kanye West, Humphries…voici ses 3 bagues de fiançailles (photos)

Karim Benzema a été caractérisé comme un joueur qui utilise les réseaux sociaux pour donner des détails sur sa vie personnelle, y compris les passe-temps qu’il a en dehors du terrain.

C’est pourquoi l’athlète français a précisé qu’une partie de sa fortune servait à acheter des voitures exclusives, car il est collectionneur, et à suivre les dernières tendances de la mode.

C’est que Karim Benzema a avoué à plusieurs reprises qu’il est un grand fan des plus grandes marques de vêtements, c’est donc tout naturellement qu’il dépense plus de 20 mille euros pour créer un look qu’il publie ensuite sur Instagram.

De ce réseau social, le footballeur a souligné que son salaire de 7 millions d’euros en tant que joueur du Real Madrid lui permet d’être un acheteur fréquent de marques telles que Gucci, Louis Vuitton, Versace et Dior, qu’il utilise dans sa vie quotidienne, et pas exclusivement pour les événements.

Les accessoires les plus chers de Karim Benzema

L’athlète dépense non seulement beaucoup d’argent en vêtements, mais aussi en chaussures et en montres, qu’il utilise pour compléter ses tenues et montrer que son goût ne se limite pas à un seul domaine de la mode.

Grâce à cela, Benzema possède une Rolex Oyster Perpetua d’une valeur de 12 000 euros, et qu’il utilise pour combiner ces looks qu’il veut rendre plus décontractés et urbains, un style qu’il utilise fréquemment et qu’il télécharge constamment sur Instagram.

Le footballeur a également dans sa garde-robe des chaussures de marque Dior et Louis Vuitton, chacune d’une valeur de plus de 620 euros, qu’il complète avec des chapeaux et des vestes Gucci qui coûtent environ 700 euros et font de lui l’un des joueurs de football avec l’un des styles les plus chers.