Kim Kardashian fait une révélation sur Pete Davidson : «Nous avons fait l’amour près de…»

Kim Kardashian ne fait généralement pas beaucoup de déclarations sur le sexe, mais quand elle le fait, la vérité est que c’est généralement assez surprenant. Maintenant, avec la première de la nouvelle saison de «The Kardashians», il a fait des déclarations à sa grand-mère qui ont été vraiment folles.

Il faut remonter à l’époque où Kim était encore avec Pete Davidson. Tous deux ont décidé d’aller à l’hôtel pour profiter de l’intimité et ils ont parlé pendant des heures.

Ils avaient une cheminée confortable à côté, et les sages paroles de sa grand-mère, MJ Campbell, sont venues à l’esprit de l’Arménienne-Américaine : «Vous ne vivrez vraiment la vie que lorsque vous ferez l’amour près d’une cheminée.»

Dit et fait, Kim a suivi les conseils de sa grand-mère et les deux ont eu des relations sexuelles près du feu. C’est du moins ce qu’elle a avoué à sa propre grand-mère dans le dernier chapitre de la téléréalité : «C’est vrai, nous avons fait l’amour près de la cheminée pour vous honorer», a expliqué l’influenceuse et femme d’affaires milliardaire.

La réponse de MJ a été surprenante, car loin d’halluciner, il a demandé si le feu était dans le hall de l’hôtel ou dans la chambre. Ce à quoi Kim a répondu qu’il était manifestement à l’intérieur de la pièce.

Kim a commencé à sortir avec Pete en octobre 2021 après avoir mis fin à son mariage avec Ye en février de la même année. La romance éclair les a positionnés comme l’un des couples les plus inattendus de 2022.

Le duo s’est malheureusement séparé en août après neuf mois ensemble. Le mois dernier, Kim a annoncé dans The Late Late Show avec James Corden qu’elle ne cherchait pas une autre relation et qu’elle avait décidé de «se détendre une minute».