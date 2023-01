Kim Kardashian et ses enfants font leurs débuts dans la suite du célèbre film pour enfants

À travers ses histoires Instagram, la mondaine a partagé que ses enfants commençaient déjà dans le show business.

Grâce aux réseaux sociaux, Kim Kardashian a supposé que ses enfants feront leurs débuts avec elle une suite d’un célèbre film pour enfants.

Il semble que les enfants de la mondaine soient prêts à se lancer dans le monde du divertissement et ils le feront en grand.

Malgré le fait que Kanye West ait exprimé son mécontentement que Kim Kardashian les expose «trop» et leur donne accès aux réseaux sociaux, North et Saint West sont heureux de participer à un film de leurs personnages préférés.

Dans l’après-midi du 25 janvier, Kim Kardashian a partagé une déclaration via son compte Instagram officiel annonçant que la mondaine et sa fille North West participeraient à PAW Patrol: The Mighty Movie. De plus, Saint West, seulement sept ans, aura une apparition spéciale dans la suite.

Le film PAW Patrol sortira cet automne et North West, neuf ans, prêtera sa voix à l’un des trois nouveaux personnages. Dans la première partie du film pour enfants, Kim Kardashian avait participé en tant qu’actrice de doublage, donnant vie à Delores.

En plus de la famille West-Kardashian, le casting comprend des acteurs comme Kristen Bell, Christian Convery, McKenna Grace, James Marsden, Serena Williams, etc.