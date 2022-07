Kim Kardashian et sa sœur Khloe séduisent la toile avec leur incroyable silhouette (photos)

Alicia Keys performait sur la scène de Bercy ce jeudi 7 juillet. Pour célébrer cela, elle a organisé une petite surprise à ses fans français. Elle a fait venir Aya Nakamura sur scène.

Alors, pour célébrer ce moment, la chanteuse a entonné ses plus grands tubes tels que «Show me love», «Empire State of Mind», ou encore «If I Ain’t Got You». Alicia Keys ne s’est pas arrêtée là pour surprendre ses fans français.

En effet, quelques heures avant le concert, l’artiste demandait à ses fans «Si je devais vous surprendre, comment devrais-je le faire ?». Il semble donc qu’elle ait trouvé la réponse en invitant… Aya Nakamura !

«Laissez-moi vous présenter ma sœur Aya», a lancé la star tout sourire depuis la scène. Ensuite, Aya Nakamura a chanté son tube mondial Djadja devant des milliers de personnes, et avec Alicia Keys.

De quoi prouver un peu plus l’aura mondiale d’Aya Nakamura. Sa musique dépasse les frontières. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien qu’elle détient le record du nombre de vues sur YouTube en 2021.

Après le concert, Aya Nakamura s’est donc fait un plaisir de repartager quelques extraits sur Instagram. Quant aux fans, ils n’ont pas pu cacher leur joie. «Je viens de voir Alicia Keys inviter Aya Nakamura sur la scène de Bercy pour s’enjailler ensemble sur Djadja. Je peux mourir», peut-on lire sur Twitter.