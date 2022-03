Kim Kardashian et Pete Davidson veulent-ils avoir un enfant ensemble ? C’est ce que dit la mère de l’humoriste

Kim Kardashian et Pete Davidson semblent de plus en plus amoureux dans l’un des moments les plus riches de leur relation après avoir surmonté la polémique avec Kanye West.

Bien que la parade nuptiale des célébrités en soit à ses débuts, il y a déjà ceux qui veulent que l’humoriste et la femme d’affaires aient un bébé ensemble.

C’est ce que dit la mère de l’humoriste

La mère de la star de «Saturday Night Live», Amy Davidson, a exprimé sa joie pour le couple et a même partagé son souhait de devenir grand-mère.

Via son compte Instagram, il a répondu à un commentaire sur une publication où il était interrogé sur la possibilité que son fils ait un enfant avec Kim Kardashian.

Amy a soigneusement répondu au commentaire en écrivant simplement «yayyyy!», déclenchant une vague de spéculations parmi les fans de la star de «Keeping Up With the Kardasians».

Amy Davidson est très active sur Instagram

Amy Davidson s’est caractérisée par une activité importante sur ledit réseau social où elle partage plusieurs photographies avec Pete avec tous ses followers.

Il y a quelques mois, elle partageait un tendre post dans le cadre de la Journée nationale des enfants aux États-Unis, où elle était très fière de son fils.