Kim Kardashian et Kanye West sont surpris en train de dîner ensemble dans un restaurant chic

Décidément Kim Kardashian et Kanye West sont un ex-couple un peu étrange, du moins c’est ainsi que les fans les définissent : contrairement à ce qui se passe dans la plupart des romances, lorsque la relation se termine, il est quasiment impossible de reprendre la communication.

Cependant, la mondaine et le rappeur, avec tout et leur divorce, continuent de sortir et de montrer l’affection qui existe entre eux, comme le dîner qu’ils ont eu dans un restaurant luxueux de Los Angeles, un endroit où pendant plusieurs heures ils ont passé un bon moment. temps mignon ensemble. Cela relance la question, sont-ils amis ou petits amis ? Ici, nous vous disons.

Le divorce de Kim Kardashian et Kanye West a été entouré de scandales, surtout maintenant qu’il a été révélé que le chanteur lui avait été infidèle avec plusieurs femmes lors de son mariage , des tromperies dont la mondaine était au courant.

Malgré cela, Kim soutient Kanye à tout moment et avec leur séparation, il semble que cette affection soit toujours intacte car ils continuent de sortir ensemble et maintenant ils se sont réunis pour avoir un rendez-vous amusant dans un restaurant luxueux en Californie. Se pourrait-il qu’il y ait une réconciliation à la porte? Sont-ils amis ou ont-ils reconsidéré leur relation et se sont-ils remis ensemble ?

Kim Kardashian et Kanye West sont-ils amis ou petits amis ?

Kim Kardashian et Kanye West ont montré qu’on peut avoir une relation amicale avec son ex-partenaire, avec tout et le divorce, car ils ont tous les deux eu un bon dîner à Los Angeles, où ils ont passé un bon moment ensemble, mais ils n’étaient pas seuls, ils étaient accompagnés d’un groupe d’amis.

Pour le dîner, Kim a décidé de porter un tailleur violet moulant avec un trench en cuir qui mettait en valeur ses courbes et avec lequel elle a visiblement impressionné tous ses amis.

De son côté, Kanye arborait un look plus décontracté avec un tee-shirt noir et un jean assorti. La star de télé-réalité est arrivée sur les lieux accompagnée du rappeur et a même quitté le luxueux restaurant quelques heures plus tard dans la même voiture que son ex-mari.

Récemment, la rumeur disait que Kim Kardashian sortait avec Maluma, cependant, le chanteur colombien a démenti l’information et a assuré qu’ils n’étaient que de bons amis.

Avec cela, il est clair que pour l’instant, Kim et Kanye continuent d’être amis, qu’ils préfèrent avoir une amitié en ce moment et que c’est le mieux pour le bien de leurs quatre enfants : North, Saint, Chicago et Psalm.