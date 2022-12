Kim Kardashian et Kanye West parviennent à un accord de divorce: cela vous paiera un mois

Huit mois après la gifle controversée de Will Smith à Chris Rock, l’acteur sort de son silence et avoue avoir «perdu la tête» : «C’était une nuit horrible».

La 94e édition des Oscars est entrée dans l’histoire pour avoir été l’une des soirées les plus controversées de l’industrie du septième art : En pleine transmission, Will Smith est monté sur scène au Dolby Theater pour agresser physiquement l’animateur de l’événement, le comédien Chris Rock.

L’ acteur de ‘King Richard’ a perdu la raison après que le comédien ait fait une mauvaise blague à propos de sa femme, Jada Smith, disant qu’il ne pouvait pas attendre la prochaine première de ‘GI Jane’, faisant référence à la calvitie de l’actrice.

La blague de Rock a été considérée comme une offense parce que Jada souffre d’alopécie et, selon les propres mots de l’actrice, se débarrasser de ses cheveux a été un processus assez douloureux, c’est pourquoi Smith est monté sur scène pour défendre le nom de leur mariage.

Après l’incident, les noms des deux célébrités – Will Smith et Chris Rock – ont fait la une de divers médias pendant des semaines. Aujourd’hui, huit mois après l’événement controversé, Will Smith a choisi de briser le silence à travers sa première interview télévisée depuis ce scandaleux 27 mars.

Le 28 novembre, Will Smith a fait une apparition dans ‘The Daily Show with Trevor Noah’. Tout au long du talk-show de fin de soirée, l’acteur a abordé le sujet de la gifle de Chris Rock aux Oscars et a reconnu avoir «perdu la tête» car il souffrait de nombreux problèmes mentaux à l’époque.

«J’étais parti. C’était une rage longtemps contenue. Je vivais quelque chose et j’ai perdu la tête. Ce fut une nuit horrible comme vous pouvez l’imaginer. Il y a beaucoup de nuances et de complexités, vous savez, mais au bout du compte, je me suis juste… je me suis perdu et je pense que ce que je dirais, c’est qu’on ne sait jamais ce que quelqu’un traverse», a avoué l’acteur.

Bien que Smith n’entre pas dans les détails des problèmes auxquels il était confronté, l’acteur a clairement indiqué qu’il avait fait une erreur et que ce qui s’était passé sur la scène des Oscars «n’est pas ce qu’il veut être» : «C’était beaucoup de choses. C’est le petit garçon qui a vu son père frapper sa mère. C’est, vous savez, tout cela est arrivé à ce moment-là, mais ce n’est pas ce que je veux être», a-t-il déclaré.

L’acteur a également parlé de ce que c’était que de rentrer à la maison ce soir-là et de la conversation qu’il a eue avec son neveu de neuf ans :

«C’est le garçon le plus gentil. Nous sommes rentrés à la maison et il avait veillé tard pour voir son oncle Will. Nous étions assis dans ma cuisine et il est sur mes genoux et il tient l’Oscar et il est comme ‘Pourquoi as-tu frappé cet homme, Oncle Will ?’», a déclaré Smith à travers les larmes.