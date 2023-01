Kim Kardashian est-elle malade ? Ses fans sont choqués après l’avoir vu dans cet état (vidéo)

En matière de coiffure, Kim Kardashian est un caméléon. Au cours des dernières années, elle a tout essayé, de ses vagues sombres emblématiques. Mais dans une vidéo du 24 décembre publiée sur TikTok, les internautes ont découvert ses vrais cheveux.

Peu importe la couleur, Kardashian montre rarement ses cheveux non coiffés, optant généralement pour des extensions, qui ajoutent de la longueur et du volume à ses cheveux. Alors dans le TikTok du réveillon de Noël, certains ont été surpris de voir à quoi elle ressemblait sans aucun style supplémentaire.

Dans la vidéo, on voit Kardashian se synchroniser sur les lèvres fraîchement douchée et vêtue d’un pyjama Skims assorti. Ses cheveux, décolorés et séparés d’un côté, atteignent juste sa clavicule, choquant ceux qui auraient pu penser que ses cheveux jusqu’à la taille étaient entièrement naturels.

Dans leurs réactions, certains fans ont souligné qu’il était bon pour Kardashian de rester réaliste et de préciser que bon nombre de ses looks ne sont réalisables qu’avec l’aide d’extensions ou de perruques.

D’autres se sont émerveillés que ses cheveux semblaient avoir des dommages, citant son accès à des produits haut de gamme et à des coiffeurs. En fin de compte, certains dommages sont inévitables, en particulier lorsque vous coiffez et colorez vos cheveux avec régularité.

https://vm.tiktok.com/ZMFwsvtjt/