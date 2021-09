Kim Kardashian : elle n’a jamais pensé à construire un bunker dans sa propriété en Californie

Kim Kardashian n’a jamais eu l’idée de construire un bunker dans l’une de ses propriétés malgré une plainte déposée par son voisinage.

Au début du mois de septembre, le média The Blast avait annoncé que Kim Kardashian avait l’intention de construire un bunker souterrain dans sa maison en Californie.

Mais les voisins ne l’entendaient pas de cette oreille. Contre les plans de la star de télé, ils avaient porté plainte contre l’ex de Kanye West pour mettre un terme au projet.

Selon des documents juridiques, le voisinage était énervé pour deux raisons. Ils voulaient conserver le «cadre naturel et rustique» de leur quartier. Ils ont alors mentionné que la demande de Kim Kardashian va à l’encontre de l’une des lois de leur communauté.

En effet, il est de la responsabilité de chaque résident «de protéger le bien-être de tous les résidents, de maintenir et d’améliorer la valeur des propriétés et de conserver le sentiment de campagne ouverte et rustique et certaines normes architecturales minimales».

L’autre raison concerne la proximité des conduites de gaz. L’un des voisins reprend alors l’exemple de l’explosion du gazoduc de San Bruno en Californie, en 2010. Mais, selon un rapport de TMZ, Kim Kardashian n’envisage pas de construire un bunker dans sa propriété.

En revanche, elle aurait bien l’intention de construire quelque chose. Kim Kardashian aurait alors suivi toutes les directives pour obtenir l’approbation de l’association de propriétaires. Reste à savoir exactement ce que donnera la construction de Kim Kardashian !