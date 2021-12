Kim Kardashian : elle contacte un avocat après le concert de Kanye West

Peut-être n’avez-vous jamais pensé que Pete Davidson serait capable de voler le cœur de Kim Kardashian et d’autres jolies filles célèbres qui n’ont pas pu résister à ses charmes et sont tombées amoureuses de lui.

Récemment, le comédien a été aperçu avec Miley Cyrus et les spéculations ont commencé lorsque la chanteuse lui a envoyé un indice sur sa romance avec la mondaine. L’interprète de «Wrecking Ball» a-t-il le cœur brisé ? Nous vous disons les détails.

Maintenant que Pete Davidson a une liaison avec la célèbre Kim Kardashian, leur vie amoureuse a attiré l’attention de tout le monde. Pourtant, quelqu’un est ressorti auquel personne ne s’attendait : Miley Cyrus, que l’humoriste a rencontrée il y a quelques jours.

La chanteuse, l’ayant face à face, n’a pas pu résister et lui a dit ce qu’elle ressent maintenant qu’elle sort avec Kim ; c’est ce qui s’est passé.

Pete Davidson et Miley Cyrus ont assisté au Jimmy Fallon Show ; Lors de leur interview, la chanteuse de 29 ans n’a pas manqué l’occasion de séréner l’humoriste de 28 ans et de lui chanter «It Should Have Been Me».

Juste Miley a interprété avec plus d’émotion la phrase qui disait : «Ça aurait dû être moi, oh Pete Davidson… Comment vas-tu me faire ça ?», des mots qui firent immédiatement rougir Pete, qui ne pouvait s’empêcher de rire.

On sait que Miley Cyrus et Pete Davidson sont amis depuis de nombreuses années (2017), ils se sont même fait tatouer ensemble, cependant, il semble qu’il n’y ait rien entre eux et que la star de la musique voulait juste faire une blague du maintenant le petit ami de Kim Kardashian.

Cependant, les fans ne croient pas que tout cela n’était qu’un jeu et considèrent qu’il s’agissait d’une déclaration d’amour et d’une manière de lui dire qu’il a le cœur brisé.

Vrai ou non, c’est le temps qui le dira. Pour l’instant, Pete Davidson est toujours amoureux de Kim Kardashian, qui a demandé à un juge de retirer le nom de West, laissant Kanye sans espoir de réconciliation.