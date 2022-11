Kim Kardashian dit qu’elle a «tout essayé» pour rentrer dans la robe de Marilyn Monroe

Le mannequin a partagé quelques images du match de ce mercredi contre le Celtic, où Asensio a de nouveau marqué pour sceller la passe des huitièmes de finale.

Le Real Madrid est revenu en Ligue des champions , et n’a pas échoué. Le laissez-passer pour les huitièmes de finale en tant que premier du groupe a été joué contre le Celtic Glasgow, et ils ont non seulement gagné, mais aussi battu, 5-1 pour terminer une phase de groupes dans laquelle ils n’ont été battus que par Leipzig, là-bas en Allemagne. Mais, en revenant au match d’hier soir, les joueurs blancs ont laissé leur marque avec des buts magnifiques et variés.

Quelques buts marqués par jusqu’à cinq footballeurs différents : Modric, Rodrygo, Vinicius, Valverde et Asensio , ce dernier étant l’une des surprises du moment, puisqu’il n’a pas eu que quelques minutes avec Ancelotti, hier soir il a joué comme titulaire. Un moment stellaire qu’il partage également avec Fede Valverde, devenu l’une des références de ce Madrid.

Asensio, à un très bon niveau

Le bon moment d’Asensio est palpable, et son équipe le sait, y compris sa partenaire, Sandra Garal, qui n’a pas hésité à se rendre dans les différents endroits où le Majorquin a joué, et cette fois, cela n’allait pas être différent, car il a fini par être un de plus dans les tribunes du Santiago Bernabéu, où il a apprécié le spectacle que l’équipe blanche a offert, et plus précisément, le but d’Asensio.

Et c’est qu’il n’a pas pu s’empêcher de commenter le bon moment du footballeur à travers ses réseaux sociaux, partageant une image des deux après le match et le félicitant pour son bon travail sur le terrain : «Avec mon champion ! Félicitations mon amour!»

Un message qui n’était pas le seul partagé par le mannequin, car plus tard elle en a profité pour reposter une ‘storie’ qu’avaient également partagé Daphne Cañizares et Mina Bonino, avec qui Sandra elle-même apparaît.

Une image dans laquelle ils apparaissent d’un côté dans les tribunes, et de l’autre leurs partenaires, Carvajal, Valverde et Asensio sur le terrain. «Famille», a écrit Sandra Garal.