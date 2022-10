Kim Kardashian dévoile ses courbes dans une lingerie noire sous une robe transparente en dentelle (photos)

Katia et Elma Aveiro ont partagé différentes publications sur Instagram pour soutenir le footballeur portugais dans son divorce avec Ten Hag.

Cristiano Ronaldo ne vit pas son meilleur moment . Alors qu’il reste à peine un mois avant la Coupe du monde au Qatar, le footballeur portugais n’a marqué que deux buts en douze matches cette saison, il compte à peine pour Ten Hag et, pour couronner le tout, il a été écarté par Manchester United après sa grossièreté dans le match de cette semaine contre Tottenham.

Son geste peut aussi signifier une amende astronomique, c’est pourquoi ses sœurs, conscientes des difficultés que traverse Madère, ont voulu le soutenir publiquement avec plusieurs publications sur les réseaux sociaux.

Elma Aveiro a déjà précisé sa position concernant l’entraîneur de United il y a quelques jours en partageant des nouvelles de son éventuel départ en janvier, ce qu’elle a affirmé être une décision qui a été prise «trop tard».

Mais comme si cela ne suffisait pas, ces dernières heures, il a continué à partager des messages sur le divorce entre Cristiano et Ten Hag. «Le karma existe (…). Ne fais pas ce que tu ne veux pas qu’ils te fassent», a-t-il partagé en parlant de «manque de respect» et menaçant d’un «Dieu ne dort pas».

Elma n’a pas mentionné l’entraîneur néerlandais, mais a utilisé une photo pour faire référence à son frère : «Mon grand héros et l’amour de ma vie. Je serai avec toi jusqu’à ce que la mort nous sépare», lui a-t-il dédié.

La Portugaise a également utilisé des vidéos de motivation avec des phrases qui, selon elle, pourraient être liées à son frère. «Il y a des gens qui ne peuvent pas te supporter parce que tu es encore debout . Il faut dire que je me suis dressé contre elle, que j’ai parlé contre elle, que je l’ai calomniée, mais elle reste debout. Persévérez et continuez à vous battre», a-t-il partagé avec un «et continuera pendant de nombreuses années».

Dans une autre publication, il évoque à nouveau le karma : «Le karma dit que parfois tu dois souffrir dans la vie, non pas parce que tu as été mauvais, mais parce que tu ne comprends pas où ni quand tu dois arrêter d’être bon».

Pour sa part, Katia Aveiro a publié la déclaration de Cristiano avec le mot «parfait» et quelques heures plus tard a partagé une réflexion de Gandhi qui a également été liée à son frère. «D’abord, ils vous ignorent, puis ils se moquent de vous, puis ils vous attaquent. Alors tu gagnes»

Sa famille, avec lui dans ses pires moments

Comment pourrait-il en être autrement, la famille de Cristiano Ronaldo a toujours été à ses côtés dans les étapes les plus compliquées. Dolores Aveiro a mené une défense infatigable de son fils lorsqu’il a fait face à la plainte pour viol, Elma l’a décrit comme «le plus bel être humain» après l’incident avec un garçon d’Everton et Katia a été l’une des plus actives, faisant l’objet de critiques contre Cristiano à chaque fois. il a eu l’occasion.

Bien sûr, Georgina et ses enfants sont aussi un refuge pour les Portugais en ce moment et le week-end dernier, le mannequin a montré sur les réseaux sociaux à quoi ressemblait une journée de match pour eux.

Celle de Jaca s’est rendue à Old Trafford avec quatre de ses enfants et les a immortalisés posant avec la mascotte de l’équipe, jonglant avec le ballon ou jouant à leur arrivée au stade.