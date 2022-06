Kim Kardashian crée une tendance sur Instagram avec une photo spectaculaire dans l’eau

L’actrice présente la deuxième saison de la série policière et comique «Only Murders in the Building»

Selena Gomez est l’une des actrices et chanteuses les plus célèbres au monde. L’ancienne fille de Disney est sur le point de présenter la deuxième saison de l’excellente comédie policière «Only Murders in the Building», qu’elle produit avec ses deux co -stars, les comédiens septuagénaires Steve Martin et Martin Short.

L’actrice de 29 ans a confié au «The Times» : «J’aime faire rire les gens. Je suis très heureuse de pouvoir faire en sorte que les autres se sentent bien. C’est tout ce que les gens veulent parfois. Et ce dont ils ont besoin».

Gómez, qui aura 30 ans le 22 juillet, est dans le show business depuis deux décennies. Bien qu’il ait dû faire face à des maladies comme le lupus, ait rencontré des problèmes dus à une greffe de rein et ait connu des pauses très médiatiques, il tente aujourd’hui d’influencer les jeunes.

Ce n’est pas pour rien : il compte 331 millions de followers sur Instagram et environ 66 millions sur Twitter, un réseau social où il écrivait vendredi dernier, à l’annonce de la décision d’annuler le droit constitutionnel des femmes à avorter : «Voyez comme ça est dépouillée d’un droit constitutionnel est horrible. Une femme devrait avoir le droit de CHOISIR ce qu’elle veut faire de son propre corps. Fin de l’histoire.

Dans le deuxième épisode de la deuxième saison de «Only Murders in the Building», raconté dans «The Times», son personnage, Mabel, détruit une statue d’elle-même puis s’embrasse avec une conservatrice d’art incarnée par Cara Delevingne.

«C’était en fait assez étrange», a-t-il déclaré dans l’interview. «Je pense que tout le monde a un moment dans sa vie où il veut se débarrasser de son passé et de tout ce qui s’est passé. Je n’ai pas contribué à l’écriture de cette scène, mais je l’ai certainement comprise. Et ça faisait vraiment du bien de détruire ça.

«Only Murders in the Building» sera diffusé le 28 juin sur Hulu aux États-Unis et sur Star en Amérique latine.