Kim Kardashian «complètement épris» de Pete Davidson après leur dîner romantique

Parcs d’attractions et pizzerias !?! «Pete a ramené un sens normal de l’amusement dans la vie de Kim. Il y a une énergie là-dedans et Kim en parle car c’est si différent», a déclaré une source à HollywoodLife.

Kim Kardashian a abandonné ses restaurants cinq étoiles préférés et sa garde-robe dégoulinant de diamants au profit de pizzerias new-yorkaises et de sweat-shirts à capuche sur les montagnes russes !

Le 2 novembre – quelques jours seulement après que la magnifique anciennestar de41 ans de L’incroyable famille Kardashian a été photographiée tenant la main de la star de SNL Pete Davidson, 27 ans, lors d’un tour de montagnes russes à Los Angeles, en Californie – les deux ont été aperçus en train d’avoir un dîner «romantique» sur un rooftop à la pizzeria de Campania à Staten Island.

Il semble bien qu’ils soient plus que «de simples amis», car plusieurs sources proches du couple ont révélé à HollywoodLife qu’il existe un lien mutuel et que Kim est «complètement amoureuse» de lui !

«Elle est complètement amoureuse de lui et cela s’intensifie. Kim savait qu’il avait quelque chose de prévu mais elle a été complètement époustouflée quand elle a vu ce que c’était», a déclaré une source.

«Elle n’a jamais vu un homme faire quoi que ce soit d’aussi romantique pour elle depuis des années depuis que Kanye et Kanye essayaient toujours de la gagner avec de l’argent.»

De toute évidence, cependant, Pete sait ce qu’il fait dans le département de l’amour, car le drôle de comédien aurait fait envoyer une tonne de belles roses rouges dans la chambre d’hôtel de Kim à New York après leur dîner. «Pete essaie de la faire tomber et avec les roses et tout et il fait du très bon travail», a déclaré la source.

Bien que Pete soit sorti avec un grand nombre de femmes magnifiques et célèbres, dont Ariana Grande, 27 ans, une source distincte a insisté sur le fait qu’il aime autant Kim qu’elle l’aime lui !

«Pete est une personne tellement audacieuse et audacieuse qui allume instantanément les gens parce que passer du temps avec lui est un tel événement en soi. Il est drôle, il dit et fait ce qu’il veut et ne se soucie pas vraiment de ce que les gens pensent en fin de compte», a déclaré la source.

«Il y a une énergie à cela, et Kim est tout à ce sujet car c’est si différent. Quand voyez-vous Kim aller dans des parcs d’attractions ou des pizzerias ? Pete a ramené un sens normal de l’amusement dans sa vie et elle adore ça !

Alors, quelle est la prochaine étape pour le duo improbable, dont les étincelles se sont enflammées alors que Kim enregistrait son apparition en guest star pour SNL , diffusée le 11 octobre ? Plus de soirées rendez-vous avec Davidson !

«Ils sont absolument impatients de continuer à avoir des rendez-vous et elle a hâte de s’amuser vraiment», a déclaré la source. «Je pense qu’ils savent tous les deux que c’est une chose amusante qui durera aussi longtemps qu’ils le voudront et qu’ils apprécieront la balade»

Quand il s’agit de faire attention à ses manières, la source a déclaré que Pete était au sommet de son art ! «Tout le monde sait que Pete va la traiter comme de l’or et fera tout ce qu’il faut pour la gagner. N’importe quel homme le ferait vraiment», a déclaré l’initié.