Kim Kardashian : comment se passe sa relation avec Kanye West depuis le divorce ?

Après sa séparation avec Kanye West, Kim Kardashian a vite retrouvé l’amour avec Pete Davidson. Une situation qui ne serait d’ailleurs pas facile à vivre pour Ye.

La sœur de Kourtney a d’ailleurs pris son temps avant de le présenter à son entourage. «Honnêtement, je voulais être sûre de moi, et ne pas être genre : ‘Oh mon Dieu, j’ai rencontré quelqu’un et je m’amuse vraiment’», a avoué la jeune femme dans The Kardashians.

Mais aussi : «Tu vois, genre commencer à en parler publiquement, pour ne plus être ensemble quelques mois plus tard.» Et de souligner aussi non sans humour : «Je ne me disais pas «Oh mon Dieu, je vais être en couple avec [Pete Davidson].»

D’après Entertainement Tonight, Kim Kardashian et Pete Davidson seraient «plus amoureux que jamais». «Les deux ont parlé d’avoir des enfants ensemble», a avoué une source anonyme au tabloïd.

Un projet qui agacerait au plus haut point Kanye West. «Kanye West est toujours amer à propos de tout, mais il essaie d’accepter que Pete est là pour rester», apprend-on.

«Kanye West n’abandonnera jamais totalement l’idée de se remettre avec Kim. Mais il comprend petit à petite que cela devient de moins en moins réaliste et cela le tourmente.»

Au quotidien, l’interprète de «Stronger» ferait profil bas pour ne pas faire de vagues… Du moins pour le moment ! Affaire à suivre…