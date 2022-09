Kim Kardashian avoue qu’elle n’est pas prête à avoir une autre relation : «J’ai besoin…»

A travers le podcast Call her Daddy, Hailey Bieber aborde pour la première fois la relation entre Justin et son ex-compagne, Selena Gomez : «Il y a une vérité.»

Plus de quatre ans après avoir débuté une relation avec Justin Bieber, le mannequin Hailey Baldwin – aujourd’hui Hailey Bieber – a enfin abordé la relation entre le Canadien et son ex-petite amie, Selena Gomez.

Ce n’est un secret pour personne que Justin et Selena ont vécu l’une des relations les plus intenses, problématiques et médiatiques de l’industrie du showbiz. Les deux se sont rencontrés alors qu’ils n’étaient qu’adolescents et ont entamé une relation qui a duré près d’une décennie.

Jelena – comme les fans appelaient le désormais ex-partenaire – a commencé comme une cour adolescente en 2010 et, après plusieurs ruptures et retours, les célébrités se sont séparées pour de bon en 2018.

Quelques mois seulement après la rupture, Justin a proposé à Hailey, alors diverses théories et rumeurs ont commencé à émerger sur la façon dont le modèle a «volé» le petit ami de l’actrice.

Malgré le scandale, aucune des célébrités impliquées n’avait publiquement abordé la question, jusqu’à présent. Eh bien, Hailey Bieber a décidé de briser le silence sur le début de sa relation avec Justin Bieber , ainsi que sur la cour qu’il a eue avec Selena Gomez.

D’après ce que le mannequin a exprimé à travers le podcast «Call Her Daddy», elle n’était pas avec Justin alors qu’il était encore le petit ami de Selena. En fait, Hailey souligne qu’«il y a une vérité» que les gens ignorent encore derrière la rupture entre le Canadien et l’Américain.

«Votre mari était dans une relation très publique. Les gens étaient obsédés par le fait qu’ils soient ensemble. Avez-vous déjà eu une relation amoureuse avec Justin en même temps qu’elle ?», demande Alexandra Cooper, animatrice du podcast, à Hailey, à laquelle elle répond ainsi :

«Euh, c’est fou. Je n’ai littéralement jamais parlé de cela, jamais. Une grande partie de la haine et de la perpétuation vient de choses comme “Oh, tu l’as volé !” Il s’agit de gens qui connaissent la vérité, parce qu’il y a une vérité», a avoué le mannequin.

Jusqu’à présent, ce sont les seules déclarations publiques que Hailey a faites à ce sujet. Cependant, nous devons encore attendre la sortie de l’épisode complet du podcast mercredi prochain, le 28 septembre.