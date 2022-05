Kim Kardashian : attention les yeux, la star de télé réalité pose en petite tenue

La femme d’affaires et mondaine de 41 ans a choisi des tenues amusantes de sa ligne de vêtements Skims. Kim Kardashian a gâté ses millions de followers en posant pour le magazine Sports Illustrated. Portant des maillots de bain étriqués de sa propre ligne Skims, la mondaine de 41 ans a montré sa silhouette spectaculaire.

L’impressionnante séance photo a eu lieu en République dominicaine, sous l’objectif et l’expérience de Greg Swales. Kim Kardashian et la créatrice ont choisi des paysages naturels pour qu’elle porte de minuscules maillots de bain argentés, noirs, nude et jaunes.

«Nous avons tourné cela en janvier et il a été très difficile de garder cette couverture secrète. Pour l’emplacement, nous sommes retournés dans l’un de mes endroits préférés au monde, la République dominicaine ! C’est un grand honneur et un rêve d’être en couverture de Sports Illustrated Swimsuit Edition», a écrit la mondaine sur son compte Instagram au bas d’un carrousel de photos de l’édition du magazine.

Selon le site Page Six, le directeur créatif de Balenciaga, Demna Gvasalia, a également pu travailler en étroite collaboration avec Kim pour la préparation de ces photos.

En exclusivité pour le magazine Sports Illustrated, Kim Kardashian a parlé d’une lettre qu’elle s’est écrite dans le passé dans laquelle elle avoue à quel point il est difficile de faire face aux critiques, mais au final, tout a un but.

«C’est facile de dire qu’il suffit d’ignorer les critiques, mais une autre chose que vous apprendrez, c’est qu’à un moment donné dans votre tête, il y aura un déclic sur le fait que ce n’est plus à propos de vous. C’est une question de famille. Il s’agit d’aider les autres. Pendant des années, vous vous exposerez mais vous deviendrez une personne plus réservée et vous vous rendrez compte que la façon de raconter votre histoire là-bas, le vrai récit, la vérité, ce n’est pas en participant mais en faisant», a-t-il déclaré.

Des personnalités telles que Kate Bock, Camille Kostek, Ciara, Maye Musk et Yumi Nu apparaissent dans cette édition du magazine